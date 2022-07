Rimini: rapina e aggressione a pugni e bastonate, tre arresti

Dopo aver rubato merce in un supermercato nei pressi del Lungomare di Rimini, prendendo a pugni il titolare, tre ragazzi albanesi si sono armati di bastoni per tornare a colpire. Due maggiorenni e un minorenne sono stati fermati dalla Polizia per il reato di rapina impropria aggravata e continuata in concorso. Il minorenne è stato denunciato a piede libero mentre i due maggiorenni sono in carcere. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i tre prima hanno rubato merce dagli scaffali e, inseguiti dal titolare, hanno reagito a pugni. Dopo pochi minuti sono ritornati al supermarket di Viale Regina Margherita armati di bastoni di legno per tirarli contro il negoziante. Dopo aver raccolto la denuncia del commerciante i poliziotti hanno rintracciato i tre ragazzi ancora sul posto.