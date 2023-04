CRONACA Rimini: rapina violenta nel parcheggio delle Befane, 87enne in gravi condizioni Il malvivente, dopo aver sottratto la borsa all'anziana, è ripartito in auto scaraventandola a terra. L'uomo è stato rintracciato in autostrada.

È in gravi condizioni – i medici si sono riservata la prognosi – la donna di 87 anni che, poco dopo le 12 di sabato scorso, è stata rapinata della borsetta e aggredita nel parcheggio del centro commerciale Le Befane di Rimini. L'anziana è ora ricoverata in ospedale a causa delle ferite riportate dopo essere stata scaraventata a terra da un uomo che si è subito dato alla fuga. L'auto del malvivente, la cui targa è stata ripresa dalle telecamere esterne, è stata però rintracciata in A14, in Abruzzo. A bordo un 38enne campano, già noto alle forze dell'ordine, che dovrà ora rispondere di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. La vittima, secondo le testimonianze, stava riponendo la spesa in auto quando le si è affiancata un'auto - una Fiat 500 risultata poi rubata - dalla quale è sceso l'uomo che ha afferrato la borsa della donna per poi ripartire; la donna ha però opposto resistenza cercando di riprendersi il maltolto. Il ladro ha subito spinto sull'acceleratore, facendola rovinare a terra per poi fuggire.

