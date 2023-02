Rimini: rapinano un giovane e aggrediscono gli agenti, due arresti

Nella serata del 17 febbraio scorso, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato due cittadini di nazionalità marocchina per il reato di rapina impropria in concorso. Alle ore 21.20, una volante è arrivata in via Dei Mille, poiché al Numero di Emergenza 112 era arrivata una chiamata nella quale veniva segnalata una lite in strada. Gli agenti, giunti sul posto, hanno intercettato tre uomini in evidente stato di agitazione, uno dei quali riferiva che poco prima era stato avvicinato dagli altri due soggetti che, insistentemente, gli chiedevano dei soldi. Il rifiuto della vittima ha scatenato l’ira dei due individui che hanno colpito il malcapitato con calci e pugni, sottraendogli il telefonino.

Il ragazzo, prima di essere derubato del proprio smartphone ha allertato le forze dell'ordine, che, sul posto, hanno identificato i due uomini. Gli stessi, per sottrarsi al controllo hanno agito con atti aggressivi e violenti, inveendo contro gli agenti e prendendo a testate il veicolo di servizio. Nel tentativo di placare l’ira dei due individui, gli agenti hanno utilizzato lo spray antiaggressione. I due responsabili sono stati tratti in arresto per rapina impropria e deferiti in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trovano in carcere.