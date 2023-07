EVASIONE FISCALE Rimini recupera 32 milioni di euro di tributi comunali evasi tra il 2021 e il 2023 L'Assessore Magrini: "Liberate risorse che hanno contribuito a garantire qualità e quantità dei servizi, oltre che di avere maggiore capacità per dare corpo agli investimenti”

Quasi 32 milioni di euro: è il totale delle entrate dall’attività di recupero di evasione fiscale condotta dal Comune di Rimini tra il 2021 e il 2023. La voce più ‘pesante’ riguarda l’Imu (circa 20 milioni recuperati nel triennio), seguita dalla Tari (circa 9 milioni mezzo) e l'imposta di soggiorno per quasi 2 milioni. Numeri che confermano l’efficacia dell’azione dell’Amministrazione comunale nell’attività di accertamento e accompagnamento al pagamento dei tributi dei contribuenti, in chiave equità fiscale. “Attività – sottolinea l'Assessore al bilancio Juri Magrini – utile a liberare risorse che hanno contribuito a garantire qualità e quantità dei servizi, oltre che di avere maggiore capacità per dare corpo agli investimenti”.

