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Rimini, recupera un cellulare rubato grazie alla geolocalizzazione: arrestato un 22enne

Il giovane, di nazionalità senegalese, ha tentato la fuga e ha aggredito gli agenti intervenuti al Parco XXV Aprile. È accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

2 lug 2026
Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Ha permesso di recuperare un cellulare rubato la geolocalizzazione attivata dalla proprietaria, che ha guidato la Polizia di Stato fino al presunto autore del furto. È accaduto martedì pomeriggio al Parco XXV Aprile di Rimini, dove gli agenti hanno individuato il telefono grazie al segnale acustico.

Il giovane, un cittadino senegalese di 22 anni, avrebbe tentato la fuga e, una volta raggiunto, avrebbe aggredito i poliziotti con calci e pugni. Bloccato e arrestato, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per ricettazione. La direttissima è fissata per oggi.




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