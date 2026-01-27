COMUNE Rimini, report demografico: nel 2025 meno nascite e record di unioni civili

Meno nascite e decessi. Calano gli stranieri ed è record di unioni civili: questa, in estrema sintesi, la fotografia demografica del Comune di Rimini nel 2025. La popolazione residente è stabile a 150.272 persone, in linea con l’anno precedente ma circa 3000 in più rispetto a 10 anni fa.

Analizzando la piramide delle età, la popolazione attiva tra i 15 e i 64 anni conta 95.000 unità, garantendo la continuità del tessuto produttivo della città. Cambia progressivamente il contesto sociale: il 39,13% del totale è rappresentato da nuclei familiari composti da una sola persona, 417 in più dell'anno precedente. In buona parte si tratta di over 65, soprattutto donne. Il calo delle nascite è una realtà anche a Rimini: 122 in meno rispetto al 2024. 134, pari al 16,86% del totale, sono bambini nati da genitori stranieri. Andamento che si inserisce in una tendenza di lungo periodo che interessa l’intero Paese e che incide in modo diretto sulla struttura per età della popolazione.

Il deficit naturale risulta mitigato dalla diminuzione della mortalità, (106 decessi in meno rispetto al 2024). Il 90% riguarda over 65. Una curiosità: tra le nuove nate femmine il nome più gettonato è Aurora, mentre tra i nuovi nati maschi prevale Edoardo.

Rimini si conferma polo attrattivo per la migrazione italiana, con un saldo migratorio netto in crescita rispetto al 2024. In leggero calo, invece, i residenti stranieri. Guardando alla loro nazionalità, la comunità più numerosa è quella Ucraina, seguita a brevissima distanza dalla Romania. Poi Albania, Cina e Senegal. Per quanto riguarda i rientri dall'estero, sono tornati 163 cittadini italiani, di cui 10 da San Marino. Il dato sui matrimoni evidenzia un calo di quelli religiosi: 261 riti civili contro 97.

Ed è record di unioni civili: 32, il valore più alto mai rilevato nel Comune di Rimini, indicativo di una crescente diversificazione dei modelli familiari e affettivi.

