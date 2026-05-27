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Rimini restaura “Fellinia”: nuova vita alla storica macchina fotografica di Marina Centro

Via al recupero del simbolo felliniano davanti al Grand Hotel: la struttura, danneggiata da ruggine e salsedine, tornerà ai colori originali dopo il restyling approvato dalla Soprintendenza

27 mag 2026
Rimini restaura “Fellinia”: nuova vita alla storica macchina fotografica di Marina Centro

L'opera nella piazza simbolo di Marina Centro, a Rimini, era nata nel 1948 come stravagante bottega. La ruggine rischiava di comprometterla, e così la Soprintendenza ha dato il via libera per il restauro di uno dei simboli della vita balneare riminese.

'Fellinia' è l'enorme riproduzione di una fotocamera Ferrania-Galileo posizionata all'esterno del Grand Hotel di Rimini, luogo amato dal regista riminese Federico Fellini che lo volle nel film 'Amarcord'.

Il restyling da poco approvato prevede il recupero del monumento, visibilmente danneggiato dagli agenti atmosferici e dall'aria salmastra, attraverso la sabbiatura delle porzioni rovinate e la sostituzione delle componenti irrecuperabili.

L'operazione, coordinata dai tecnici di Anthea, prenderà il via a luglio per concludersi con la stesura di un doppio strato protettivo di vernice anticorrosione che intende ripristinare i colori originali.

Fu il fotografo della vicina Pennabilli Elio Guerra, nell'immediato Dopoguerra, a decidere di produrre a mano un chiosco bizzarro attraverso cui consegnare ai bagnanti le stampe scattate in spiaggia.

La singolare bottega è divenuta di proprietà del Comune nel 2002 ed ha ospitato un ufficio informativo. Dal 2013 non è più stata utilizzata.




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