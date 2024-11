Rimini: revenge porn su minorenne, pm chiede 4 anni per un 26enne

Un caso di revenge porn al tribunale di Rimini. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a quattro anni di reclusione per un 26enne siciliano. Dopo una breve relazione estiva con una minorenne di 16 anni conosciuta in una struttura turistica in cui lavoravano entrambi, il giovane, per vendetta, aveva pubblicato sui social, tramite profili aperti con identità false, un video hard esplicito con protagonista la ragazzina.

Quello stesso filmato era stato allegato a due mail indirizzate alla dirigente scolastica delle scuole superiori frequentate dall'adolescente. La preside aveva quindi convocato i genitori della 16enne ed era così partito un esposto denuncia alla Polizia postale. I fatti risalgono al settembre del 2020. Dopo la diffusione del video, la ragazzina aveva subito pesanti ripercussioni e la famiglia ha preferito cambiare città.