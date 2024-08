VIABILITÀ Rimini: riapre il collegamento via della Repubblica con via Euterpe Avanza il cantiere del sottopasso che consentirà il percorso delle auto anche in senso opposto

Rimini: riapre il collegamento via della Repubblica con via Euterpe.

[Banner_Google_ADS]È programmata per domani, 28 agosto, l’apertura del collegamento fra via della Repubblica e via Euterpe, che consentirà di percorrere, in senso mare-monte, l’area del grande cantiere, per raggiungere la zona del Garden, l’ingresso lato monte del Parco Giovanni Paolo II (già Parco La Cava), la scuola media Bertola e via della Fiera. Un’apertura che consentirà di alleggerire il traffico locale, a poche settimane dall’apertura delle scuole.

I lavori per la realizzazione del collegamento, in particolare, sono praticamente conclusi; manca solo la segnaletica definitiva, che sarà installata al termine dell’esecuzione del sottopasso, il quale, una volta concluso, consentirà la percorrenza dei veicoli anche nella direzione opposta, ovvero in direzione mare, da via Euterpe verso via della Repubblica.

Nel frattempo, proseguono i lavori anche all’interno del sottopasso di via Euterpe, con i suoi 250 metri di sviluppo tra sottovia e rampe, e che permetterà l'eliminazione del semaforo precedentemente necessario per consentire l'accesso alla statale 16 da via della Repubblica e facilitare il traffico sulla Consolare verso San Marino.

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: