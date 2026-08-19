CRONACA Rimini, ricercato rintracciato al Parco Cervi: arrestato un quasi trentenne La Polizia lo aveva individuato in un hotel di Marina Centro. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione di due mesi per ricettazione

Rimini, ricercato rintracciato al Parco Cervi: arrestato un quasi trentenne.

È stato rintracciato all’interno del Parco Cervi di Rimini, dopo che gli agenti avevano individuato l’hotel di Marina Centro dove alloggiava insieme alla fidanzata. La Polizia di Stato di Rimini ha così arrestato un cittadino tunisino di quasi 30 anni, destinatario di un ordine di carcerazione.

Gli accertamenti erano partiti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, attraverso i portali investigativi, aveva localizzato l’uomo nel territorio della provincia e in particolare nella struttura alberghiera. Quando gli agenti sono arrivati, però, il giovane non era nella stanza. Hanno invece notato una ragazza che, alla vista delle divise, tentava in maniera insistente di chiamare qualcuno con il cellulare.

Identificata dagli agenti, la donna ha riferito di soggiornare nell’hotel insieme all’uomo ricercato, precisando che in quel momento non era presente. Sono quindi iniziate le ricerche, concluse poco dopo con il rintraccio del giovane nel Parco Cervi. Fermato e sottoposto agli accertamenti, è emerso a suo carico un ordine di carcerazione di due mesi per ricettazione.

Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato accompagnato al Carcere Casetti di Rimini.

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