Rimini riconosce i figli di due madri: già dieci registrazioni dopo la sentenza della Consulta

Alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale che, lo scorso 22 maggio, ha dichiarato illegittimo il divieto per la madre non biologica di riconoscere il figlio fin dalla nascita, "sono già dieci i bambini nati da coppie di donne che sono stati iscritti all'anagrafe del comune di Rimini come figli di entrambe le madri".

Lo rivela la stessa Amministrazione della città romagnola. In particolare, viene osservato, le prime registrazioni riguardano coppie con bambini nati prima della pronuncia della Consulta concepiti con tecniche di procreazione medicalmente assistita all'estero. Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, il Comune ha registrato il primo riconoscimento, introducendo le modifiche necessarie al formulario degli estratti di nascita per adeguarli a quanto previsto dalla pronuncia.

"Si tratta di un passaggio di legge fondamentale che il Comune di Rimini ha abbracciato immediatamente - osserva l'assessore ai Servizi civici, Francesco Bragagni - non solo per il diritto, ma per la dignità e la serenità di tanti bambini e delle loro famiglie. Rimini ha scelto di essere immediatamente coerente con i principi di uguaglianza e tutela dei minori sanciti dalla Corte, garantendo fin da subito il diritto di questi minori a vedere riconosciuto l'amore e la responsabilità genitoriale di entrambe le loro madri. È un passo significativo - conclude - verso una società più inclusiva e rispettosa della diversità delle forme familiari".