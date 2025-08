2 AGOSTO 1980 Rimini ricorda Flavia Casadei e le vittime della strage di Bologna A 45 anni dall’attentato del 2 agosto 1980, operai e istituzioni si fermano per commemorare le 85 vittime. Omaggio anche alla giovane riminese uccisa dalla bomba neofascista.

Se il tempo scorre veloce per i viaggiatori che passano a Bologna, c'è un orologio le cui lancette si sono fermate alle 10,25 del 2 agosto 1980. Il Comune di Rimini ha ricordato le 85 vittime e i 200 feriti investiti dalla bomba fabbricata dai terroristi neofascisti e lasciata al binario 1. Tra loro c'era la diciottenne riminese Flavia Casadei, a cui è stata intitolata la scuola primaria di Viserba.

La commemorazione è avvenuta alle “Officina Manutenzione Locomotive” di via Tripoli. Impiegati e operai, ancora con le tute blu, hanno smesso di lavorare per onorare il ricordo delle vittime. Un momento a cui hanno partecipato l'assessora comunale Francesca Mattei, l'assessora regionale Roberta Frisoni e Michele Bertaccini per le rappresentazioni sindacali. Presenti anche Claudio Casadei, fratello di Flavia, e don Lauro Bianchi.

Durante la commemorazione Bertaccini ha ricordato che quest'anno si è arrivati alla conclusione del processo agli esecutori materiali: a gennaio la corte di Cassazione ha condannato all'ergastolo Gilberto Cavallini, ex Nar e “quarto uomo” della strage, insieme a Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Stessa condanna per Paolo Bellini, arrivata il primo luglio. Secondo i giudici, fu lui a portare e piazzare una parte della bomba in stazione. Confermati sei anni all'ex capitano dei Carabinieri Piergiorgio Segatel per depistaggio e quattro per Domenico Catracchio per false dichiarazioni ai giudici.

Il Comune di Rimini, rappresentato dall'assessora Mattei, parteciperà sabato 2 agosto alla celebrazione di Bologna. Dopo 45 anni, alle 10,25 tre fischi del treno ricorderanno il momento esatto dell'esplosione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: