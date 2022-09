TRADIZIONE Rimini ricorda la pesca alla tratta. Al bagno 89 rievocazione storica in mare

Una tecnica "povera" conosciuta fin dall’antichità, la pesca alla tratta, ormai in disuso da 70 anni. Per non disperdere le tradizioni e mantenere viva la memoria, anche quest’anno l’associazione ONLUS “Rimini per tutti” ha organizzato diverse rievocazioni in mare, come questa al bagno 89. Magro il bottino: solo tante meduse.

Dal mare alla tavola: in Romagna mangiare insieme è un rito. La condivisione del pasto come tratto principale di accoglienza e ospitalità.

Nel video le interviste a Riccardo Astolfi, Ass. ONLUS “Rimini per tutti”; Giorgio Felici, Ass. ONLUS “Rimini per tutti” e Bertino Astolfi, Pres. Ass. ONLUS “Rimini per tutti.

