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Rimini, rientra in Italia nonostante due espulsioni: arrestato e condannato

L’uomo si è presentato in Questura per integrare la pratica del permesso di soggiorno. Secondo la Polizia, avrebbe cambiato più volte generalità per eludere i controlli

29 lug 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Si è presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini per integrare la documentazione relativa al permesso di soggiorno, ma è stato subito arrestato. Protagonista un cittadino albanese già destinatario di due decreti di espulsione e del divieto di rientrare in Italia per cinque anni.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, dopo ciascun rimpatrio l’uomo avrebbe modificato le proprie generalità in Albania, ottenendo nuovi documenti di identificazione e riuscendo così a eludere i controlli di frontiera. Gli accertamenti avviati nel mese precedente avrebbero però consentito agli agenti di ricostruirne l’identità e i precedenti provvedimenti.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Il giorno successivo il fermo è stato convalidato ed è arrivata la condanna con patteggiamento. Parallelamente, l’Ufficio Immigrazione ha avviato un nuovo procedimento amministrativo per l’espulsione.




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