Rimini rilancia il "Premio Fellini" 14 anni dopo: arte, cinema e memoria

A quattordici anni dall’ultima edizione, Rimini fa rivivere il "Premio Fellini". L'iniziativa, nata nel 1994 durante il festival "RiminiCinema" e proseguita con il rilancio della Fondazione Federico Fellini dal 2005, si era interrotta nel 2011, anno in cui Terry Gilliam ricevette il riconoscimento.

Ora il Comune di Rimini, in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna, riporta il Premio in città, affidando il coordinamento artistico a Gian Luca Farinelli. "Riproporre il Premio oggi significa segnare un nuovo inizio", commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad, ricordando il percorso di riscoperta dell'opera di Fellini culminato nell'apertura del Fellini Museum.

Il Premio non sarà solo una cerimonia celebrativa: un piano di eventi accompagnerà la manifestazione in autunno, nelle settimane che precedono l'anniversario della morte del regista. "Un film nasce dalla congiunzione di più arti – spiega Farinelli – e questo premio vuole raccontare il cinema come opera collettiva, così come Fellini l’ha sempre inteso".

Dal 1994 al 1997 furono premiati artisti come John Turturro, Kathryn Bigelow, Emir Kusturica e John Landis. Poi, dal 2005, il riconoscimento andò a grandi nomi come Martin Scorsese, Roman Polanski, Ermanno Olmi, Sidney Lumet, Paolo Sorrentino e infine Terry Gilliam. Ora, il "Premio Fellini" è pronto a scrivere un nuovo capitolo.