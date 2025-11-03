RISTORAZIONE Rimini, rinasce lo storico Italy & Italy: il marchio torna dopo 40 anni Un gruppo di imprenditori e Paolo Cevoli, già amministratore delegato negli anni ’80, rilanciano il leggendario ristorante. Il nuovo locale sorgerà vicino al centro commerciale Le Befane, apertura attesa a breve.

Rimini, rinasce lo storico Italy & Italy: il marchio torna dopo 40 anni.

Verso la rinascita del leggendario Italy & Italy? La notizia è rimbalzata in queste ore sulla stampa locale. Capofila del progetto, 40 anni dopo, un gruppo di imprenditori e l'attore Paolo Cevoli, che dal 1983 al 1989 fu proprio l’amministratore delegato di Italy & Italy. Il gruppo oggi avrebbe rilevato il marchio per inaugurare il primo ristorante della nuova era. Per ora nessun dettaglio ma si apprende che già da alcuni mesi sia cominciata la ricerca di personale per il nuovo locale, che dovrebbe sorgere – stando a quel che si legge negli annunci di recruiting dei dipendenti – vicino al centro commerciale Le Befane. L’inaugurazione potrebbe avvenire nel giro di alcune settimane.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: