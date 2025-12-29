NOVITÀ URBANISTICHE Rimini riparte dai cantieri: Ponte di Tiberio protagonista nel 2026 Attesi anche la riqualificazione dell'ex colonia Enel e l'apertura del parcheggio Tripoli, fondamentale per migliorare l'accessibilità della zona mare

Rimini riparte dai cantieri: Ponte di Tiberio protagonista nel 2026.

Tra impalcature, gru e progetti che disegnano il futuro, Rimini entra nel 2026 con un’agenda di cantieri che racconta molto più di una serie di lavori pubblici, ma una vera trasformazione urbanistica cittadina. Ad iniziare dal suo simbolo più antico e potente: il Ponte di Tiberio. Imponente testimonianza dell’ingegneria romana, i lavori prenderanno il via subito dopo le feste, a gennaio 2026, e saranno pianificati in più fasi. La prima riguarderà la riqualificazione dell’illuminazione, pensata per valorizzare la struttura e i suoi dettagli architettonici anche nelle ore serali. In primavera, con condizioni meteorologiche più favorevoli, si passerà alla pulitura e al restauro delle superfici, un intervento articolato che punta a restituire al ponte tutto il suo splendore entro la fine del 2026.

Ma il piano delle opere non si ferma qui. La riqualificazione dell’ex colonia Enel è tra gli interventi più attesi del 2026: prevista la demolizione dell’edificio in primavera e la trasformazione dell’area in una nuova piazza sul mare, parte di un più ampio disegno per rigenerare la fascia costiera. nPer l’estate è in programma invece l’apertura del parcheggio Tripoli, fondamentale per migliorare l’accessibilità alla zona mare, insieme al completamento dei lavori sull’Oriental Park.

Il programma dell’Amministrazione abbraccia inoltre interventi sulla viabilità: ad iniziare dalla nuova circonvallazione di Santa Giustina, opera in capo ad Anas, decisiva per alleggerire il traffico dal centro abitato della zona. Al via anche l’allargamento di via Domeniconi, per il collegamento con via Diredaua e il miglioramento dei collegamenti mare-monte nell’area Viserbella-Torre Pedrera.

Al via anche gli interventi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici in cinque immobili comunali - Casa del Volley, lo stabile della Polisportiva Celle, Centro Sportivo “Sara Brancia”, sede dell’associazione Parco Marecchia, Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta” - oltre al parcheggio del centro commerciale Le Befane, funzionale all’entrata in attività della prima Comunità energetica rinnovabile di Rimini.

