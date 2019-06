Rimini: rischio salmonella. Vietata la vendita di uova crude e carni non cotte

Fino al 30 settembre a Rimini non sarà possibile vendere cibi a base di uova crude e di carne non adeguatamente cotta. Un'ordinanza del Comune necessaria - si legge in una nota - per prevenire episodi di tossinfezione alimentare, come quella della salmonella. Il rischio – continua Palazzo Garampi - è maggiore nella stagione estiva, in particolare per le categorie più fragili, come bambini, anziani e immunodepressi.