Rimini: rissa al Caffè delle Rose. Due arresti, persone in fuga

Rissa, questa mattina intorno alle 7.30, al Caffè delle Rose di Viale Vespucci a Rimini, dove alcuni cittadini stranieri - in prevalenza dell'Europa Est e del Nordafrica - hanno dato vita ad un violento litigio durante il quale è andata in frantumi una vetrata del locale.

A quanto raccontato dai testimoni otto giovani stavano facendo colazione ai tavolini esterni del cafè quando hanno iniziato ad urlare e a tirare pugni. Una delle persone coinvolte nella zuffa è risultata anche in possesso di un coltello. Sul posto, chiamati dal personale del locale, sono arrivati gli agenti delle Volanti. Tre le persone identificate: all'arrivo della Polizia, infatti, la maggior parte dei ragazzi si è data alla fuga. Tre i feriti, tra cui un Poliziotto che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 12 giorni.

Fra i soggetti coinvolti un cittadino marocchino di 23 anni residente a Milano, già noto alle forze dell'ordine, per resistenza e lesioni nei confronti di un agente di Polizia, danneggiamento aggravato per aver spaccato la vetrata del Caffè delle Rose e lesioni gravi nei confronti di un cittadino rumeno coinvolto nella rissa. Quest'ultimo - medicato in Pronto Soccorso, ne avrà per 20 giorni - è stato a sua volta arrestato per resistenza e lesioni per avere spaccato due denti al giovane marocchino ed è stato denunciato a piede libero perché trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama di 30 centimetri. Stando alle indagini dei Poliziotti - che hanno visionato le immagini di video sorveglianza del locale coordinati dal sostituto procuratore, Luca Bertuzzi - tutto sarebbe successo a causa di un diverbio tra il cittadino rumeno e il cittadino marocchino. Le altre persone presenti, tra cui un amico del rumeno identificato in Questura, sarebbero intervenute solo per dividerli.