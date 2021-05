CRONACA Rimini: rissa tra minorenni in Centro Storico

Rimini: rissa tra minorenni in Centro Storico.

Sabato pomeriggio una rissa fra minorenni è scoppiata nel centro storico di Rimini, sotto i portici del supermercato Coin. Circa una decina le persone coinvolte, fra cui due che hanno subito lesioni importanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri con tre pattuglie per identificare tutti i presenti. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.

