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Rimini, ristoratore e compagna accoltellati durante una tentata rapina: caccia a due aggressori

Secondo una prima ricostruzione, due uomini con il volto coperto avrebbero avvicinato le vittime intimando loro di consegnare il denaro. Le urla dei due e l'intervento di alcuni passanti hanno costretto i rapinatori alla fuga

2 giu 2026
Rimini, ristoratore e compagna accoltellati durante una tentata rapina: caccia a due aggressori

Notte di paura tra domenica 31 maggio e lunedi 1 giugno a Rimini, dove un ristoratore 50enne e la sua compagna di 30 anni sono rimasti feriti durante una tentata rapina avvenuta nei pressi della loro abitazione, in via Lagomaggio.

L'aggressione si è verificata poco prima dell'una, quando la coppia stava rientrando a casa dopo aver parcheggiato il proprio mezzo. Secondo una prima ricostruzione, due uomini con il volto coperto avrebbero avvicinato le vittime intimando loro di consegnare il denaro. La coppia avrebbe però reagito, dando origine a una colluttazione durante la quale il ristoratore è stato colpito al fianco con un coltello, mentre la donna ha riportato una ferita superficiale al collo.

Le urla delle vittime e l'intervento di alcuni passanti hanno costretto i rapinatori alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, il personale del 118 e l'automedica. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale Infermi di Rimini: nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita, anche se le condizioni dell'uomo destano maggiore preoccupazione.

La Squadra Mobile ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo le testimonianze di alcune persone che avrebbero visto i due aggressori allontanarsi a piedi subito dopo l'assalto.




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