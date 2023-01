POLIZIA LOCALE Rimini: ritirate 6 patenti per guida in stato di ebbrezza

Rimini: ritirate 6 patenti per guida in stato di ebbrezza.

Polizia Giudiziaria al lavoro, nel fine settimana, contro il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. In piazzale Gondar, sabato scorso, sono state sospese 5 patenti, di cui tre ritirate per alcol nel sangue oltre il consentito. Ai conducenti, sorpresi con un tasso alcolemico tra gli 0.5 e gli 0.8 g/l, è stata notificata la sanzione amministrativa, mentre, nell’altro caso, riguardante un tasso superiore agli 0.8 g/l, i due automobilisti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Il tasso alcolemico più alto registrato dall’etilometro è stato di 1.00 g/l. Durante il servizio, inoltre, gli agenti della Locale, nel corso del controllo di un’utilitaria, hanno segnalato alla prefettura un ragazzo sorpreso con della marijuana che aveva maldestramente provato a nascondere.

