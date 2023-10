Rimini, ritrovato in un condominio il corpo senza vita di una donna di 79 anni

E' di una donna di 79 anni il cadavere trovato questa mattina intorno alle 8.30 vicino agli ascensori al piano interrato di una palazzina in via del Ciclamino - una traversa di via Coriano - a Rimini. La polizia scientifica, il medico legale e il pm Daniele Paci stanno svolgendo i rilievi, al momento non si può escludere nessuna ipotesi: secondo alcune indiscrezioni la donna potrebbe essere stata soffocata. A quanto si apprende, il marito della donna si trova attualmente in Germania, mentre il figlio è ricoverato in ospedale da alcuni mesi, a seguito di un grave incidente.

Seguiranno aggiornamenti