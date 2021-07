Rimini: Roberta Frisoni è ufficialmente vicesindaco della città

Con la pubblicazione del provvedimento sull'albo pretorio, è ufficiale la nomina di vicesindaco dell'assessore Roberta Frisoni. "L'attribuzione - si legge un una nota del Comune - è stata fatta sulla base di valutazioni di opportunità politico-amministrative, in coerenza con quanto fatto finora e con l'obiettivo di perseguire la conclusione dei programmi in questa ultima fase del mandato". Il sindaco ha poi assegnato le delega al Sociale, Sanità e Politiche della casa all'assessore Mattia Morolli, quella all'Organizzazione e personale all'assessore Gian Luca Brasini e quella alle Politiche di genere, per la Pace e la Cooperazione internazionale all'assessore Anna Montini.

