Rimini: rosso non rispettato, rilevate 10 infrazioni al giorno

Sono almeno 10 al giorno gli automobilisti che a Rimini, incuranti della propria e dell'altrui sicurezza, attraversano gli incroci col semaforo rosso. In tre mesi sono state infatti 836 le sanzioni. Ora – come riporta il Corriere Romagna – arriveranno altri 2 T Red: uno all'intersezione tra viale Regine Margherita e via Catania, l'altro tra le vie Chiabrera – Satta – Giangi. Le gare d'appalto per l'installazione del rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche sono in fase di conclusione.

L'attraversamento col rosso, come si può ben intuire, è tra le violazioni più pericolose. E il codice della strada prevede, oltre ad una sanzione amministrativa di 163 euro, la decurtazione di 6 punti sulla patente (il doppio in caso di neopatentato alla guida).