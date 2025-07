POLIZIA Rimini: ruba alcolici da un supermercato, arrestato

Ha rubato alcune bottiglie di alcolici da un supermercato in viale Principe Amedeo e, nel tentativo di fuggire, ha spintonato il titolare per aprirsi la via d’uscita: un cittadino straniero, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

È accaduto nel pomeriggio di sabato 12 luglio. Erano circa le 16:40 quando una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, in servizio a Rimini, ha notato il personale del supermercato urlare in strada e un uomo con uno zaino colmo di bottiglie scappare a piedi verso il mare.

Gli agenti si sono lanciati all'inseguimento, riuscendo a bloccarlo poco distante. Dalle immagini di videosorveglianza è emerso che l’uomo aveva prelevato le bottiglie dagli scaffali e, per fuggire, aveva aggredito fisicamente il titolare del negozio, scaraventandolo contro la porta d’uscita. L’uomo ferito è stato portato in ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.

L’autore del furto è stato arrestato per rapina impropria e lesioni personali aggravate, e trattenuto in Questura in attesa del processo per direttissima.

