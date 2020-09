GIUSTIFICAZIONE Rimini, ruba contanti al mercato: “Volevo provare il brivido del furto”

Rimini, ruba contanti al mercato: “Volevo provare il brivido del furto”.

“Volevo provare il brivido del furto”. Così si è giustificata una signora di 45 anni di Parma, incensurata, quando gli agenti di Polizia l'hanno fermata fra i banchi del mercato settimanale di Rimini, in piazza Tre Martiri. La chiamata in questura è arrivata da un ambulante che aveva visto la donna mentre metteva in borsa 65 euro in contanti dopo averli sottratti da un registratore di cassa. La donna, vestita in modo sgargiante, con giacca verde e copricapo giallo, è stata facilmente identificata dagli agenti mentre si aggirava ancora tra i banchi. La sua inusuale giustificazione non le ha evitato la denuncia per furto, nonostante la restituzione del bottino.



