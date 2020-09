CRONACA Rimini, ruba due borse a una turista austriaca. Arrestato

Nella tarda mattinata di ieri, 13 settembre, a Igea Marina, un uomo di 22 anni, originario del Marocco, senza fissa dimora, è stato arrestato per furto.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti, era stato notato da una pattuglia dei Carabinieri mentre correva trafelato in direzione della spiaggia, proveniente dal centro della cittadina. Aveva con sé due borse. Insospettiti dall'atteggiamento, i militari lo hanno inseguito e bloccato.

Le due borse - una da mare, l’altra classica -, erano state sottratte pochi instanti prima a una turista austriaca che, osservando la vetrina di un negozio in viale Guidi, le aveva posate a terra. Le due borse sono state restituite alla donna e l'uomo, condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa del rito direttissimo. Stamattina, dopo l'udienza di convalida al Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo che si terrà ad ottobre.

