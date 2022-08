Rimini: ruba un'auto e investe una donna; arrestato dopo la fuga

Scene da film a Rimini dove un uomo è in fuga dopo un lungo inseguimento. Erano circa le 10 di venerdì quando un uomo, in via Tripoli, è stato estratto di forza dalla propria Ford Fiesta, poi rubata. Sulle tracce del rapitore diverse pattuglie della polizia. Dopo averlo agganciato, ne è scaturito un inseguimento per le vie del lungomare.

L'uomo alla guida dell'auto rubata, giunto a Rivazzurra, si è letteralmente infilato sul patio esterno dell'hotel Jumbo, colpendo una fioriera che delimita l'edificio e travolgendo una giovane, subito soccorsa dal 118, arrivata sul posto con un'ambulanza e un'auto medicalizzata. La donna è stata trasportata all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Secondo alcune testimonianze, nello scontro con la fioriera, una bimba è rimasta miracolosamente illesa.

Intanto non si ferma la fuga dell'uomo che fa inversione e torna in direzione Rimini, riuscendo a seminare la Polizia. L'uomo abbandona poi l'auto, ormai fortemente danneggiata, in via Leonardo Da Vinci e si allontana a piedi. La morsa degli agenti della Questura diventa sempre più pressante, fino a giungere all'identificazione dell'uomo e al suo arresto. Si tratterebbe di un pluripregiudicato di origine campana.