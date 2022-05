CRONACA Rimini: ruba un motorino, colto in flagrante

Rimini: ruba un motorino, colto in flagrante.

Un 26enne straniero, irregolare in Italia, è stato arrestato nella serata di ieri a Rimini. La Polizia di Stato era stata allertata per il furto di un motorino a San Giuliano Mare. Arrivati sul posto, gli agenti lo hanno trovato mentre stava ancora armeggiando col ciclomotore e un tubo di ferro. Il giovane ha così tentato la fuga, abbandonando il mezzo in strada, ma è stato subito bloccato e arrestato per furto aggravato. A suo carico numerosi precedenti, tra cui rapina, furto con destrezza e contro il patrimonio. Denunciato inoltre, in stato di libertà, per il possesso ingiustificato di grimaldelli.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: