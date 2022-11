Rimini: ruba un piumino e aggredisce la security

Il tentativo di rubare un piumino nel negozio “Cisalfa” de Le Befane, a Rimini, termina con un'aggressione all'addetto alla sicurezza. È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato quando la sicurezza ha notato una persona portare un piumino in camerino ed uscirne senza. Dopo un rapido controllo - ricostruiscono i quotidiani locali -, la security trova l'antitaccheggio a terra e, prima che l'uomo esca dal negozio, viene invitato a raggiungere l'ufficio su retro per fare luce sull'accaduto. Qui scatta l'aggressione. L'uomo, un 30enne marocchino residente a Imola, afferra un paio di forbici dalla scrivania e cerca di colpire l'addetto alla sorveglianza che però, abile nelle azioni di autodifesa, para il colpo e lo disarma. Scatta la chiamata alla Polizia, non prima di essersi assicurato che il piumino, dal valore commerciale di 179 euro, fosse stato nascosto nello zaino. L'uomo è così stato arrestato in flagranza. Nelle sue tasche sono state inoltre trovate delle piccole tronchesi, usate per rimuovere il dispositivo antitaccheggio.