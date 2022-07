Rimini: ruba un Rolex, arrestato dai Carabinieri

Un 34enne è stato arrestato dai Carabinieri per lo scippo di un orologio Rolex. È successo mercoledì 27 luglio nel pomeriggio a Rimini, sul lungomare Vespucci. L'uomo, dopo aver avvicinato con una scusa un 22enne riminese, gli ha strappato dal polso l'orologio del valore di circa 6.500 euro. Immediato l'intervento dei Carabinieri già in zona per i servizi di controllo del territorio, intensificati nel periodo estivo. I militari hanno quindi bloccato il 34enne e recuperato l'orologio.