Rimini: ruba vino al supermercato e aggredisce gli agenti, arrestato

Aveva rubato alcune bottiglie di vino da un negozio di alimentari di Rimini e tentato di andarsene senza pagare. È quanto accaduto nella mattinata del 31 agosto, intorno alle 9.45. La segnalazione di un dipendente del negozio ha permesso alle Volanti della Polizia di Rimini di intervenire rapidamente. Alla vista degli agenti, l’uomo non solo ha ignorato l’invito a fermarsi, ma ha tentato di opporsi scalciando e dimenandosi per sottrarsi all’arresto, impugnando anche una delle bottiglie per il collo e sollevandola sopra la testa con atteggiamento minaccioso.

L'uomo è stato bloccato e disarmato da due agenti, poi accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. A suo carico risultavano precedenti reati contro il patrimonio e la persona, oltre a una riconosciuta pericolosità sociale. Per lui è scattato l'arresto per rapina impropria. È ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.







