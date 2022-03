Rimini: sabato la prima camminata degli uomini contro la violenza sulle donne Partenza alle 14.30 dall'Arco d'Augusto

Gli uomini scendono in piazza per la prima volta a Rimini per dire basta alla violenza contro le donne. Le associazioni “Cambia-Menti” e “DireUomo - spazio ascolto uomini maltrattanti”, la “Camminata degli uomini” con partenza dall’Arco d’Augusto per poi procedere in centro. L'iniziativa è stata promossa al cinema Fulgor alla presenza della Vicesindaca con delega alle pari opportunità, Chiara Bellini. Sempre più preoccupante la portata del fenomeno: occorre un cambio di passo a ogni livello, collettivo e individuale, “che veda anche gli uomini al centro dell’agire”, fa notare Donato Piegari, psicologo della DireUomo. “La violenza maschile – è stato spiegato - è prima di tutto una questione antropologica che vede al centro la svalutazione del ruolo delle donne, in una logica di dominio e di possesso così radicata e profonda da rendersi molto spesso inconsapevole. Il senso di questa “camminata” è quello, allora, di dare un segnale importante e che non sia solo simbolico. La naturale conclusione è che “La violenza di genere colpisce le donne, ma è un problema degli uomini. Cambiare si può”.

