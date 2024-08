Rimini, Sadegholvaad: all'ex colonia Enel spazi verdi e giochi d'acqua

Si avvicina la fine della stagione balneare e l'amministrazione riminese è già con la mente ai lavori che riprenderanno dall'autunno per continuare l'opera di riqualificazione del lungomare anche nel tratto sud della città. Si parte con il progetto per la ex Colonia Enel a Marebello che, scrive il Sindaco, rappresenta uno dei progetti sfidanti dell’immediato futuro. L’area verrà caratterizzata da spazi verdi e servizi ed è uno spazio idoneo ad ospitare strutture legate al tema dell'acqua come elemento di svago e benessere. "Lo valuteremo, - afferma - anche di concerto con i comitati turistici e gli operatori della zona, quando entreremo nel vivo della fase progettuale, ripensando all’ex colonia Enel come rinnovato spazio armonico con il Parco del Mare”.

“Siamo alla vigilia di un biennio decisivo per la trasformazione di Rimini sud – aggiunge il primo cittadino -, con una mole di investimenti tra riqualificazione urbana, nuove infrastrutture e servizi per il territorio che stimiamo in circa 300 milioni. L’elenco di opere che ci attende è lungo e corposo: la prosecuzione già dall’autunno del Parco del Mare, con il tratto 7 da via Siracusa fino a via Latina e del piano di salvaguardia della balneazione, con la realizzazione dei due nuovi presidi idraulici a Bellariva e Rivazzurra. Nei prossimi mesi proseguiranno i lavori del nuovo parcheggio interrato in piazza Marvelli, che sarà accompagnato dalla realizzazione e ampliamento dei parcheggi di interscambio in corrispondenza delle fermate del Metromare”.

In autunno partirà anche la riqualificazione di viale Marconi a Miramare, con la riorganizzazione dei percorsi pedonali e della sosta, oltre alla prosecuzione della riqualificazione dei viali delle Regine.

“Dal canto nostro stiamo cercando di creare le condizioni affinché i privati che credono in Rimini siano stimolati a investire nell’innovazione: da qualche mese abbiamo attivato lo Sportello Alberghi a sostegno dei titolari di strutture ricettive intenzionati a riqualificare.