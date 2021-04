Rimini: Sadegholvaad (Pd) ufficializza candidatura

L'assessore comunale di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Rimini per le prossime elezioni comunali dopo l'annuncio dato a gennaio. Il Partito democratico locale sta ancora dibattendo sulla scelta del candidato, visto che la base vorrebbe evitare le primarie. L'altra candidatura è quella della presidente dell'Assemblea legislativa regionale, Emma Petitti. L'assessore ha tenuto oggi il suo discorso dalla spiaggia di Miramare con tanto di striscioni e grafiche per la corsa a sindaco. "Il tempo sta scadendo per il Partito democratico", "oggi mi candido", ha annunciato Sadegholvaad. "Non posso immaginare un partito autoreferenziale che si chiude nei propri recinti", "purtroppo questa disponibilità al confronto non è mai stata colta", è stata la sua critica ai colleghi di partito.







"Credo che nella città ci sia un consenso straordinario verso l'amministrazione uscente, ed è un consenso che dobbiamo capitalizzare", ha detto l'assessore definendo l'attuale sindaco, Andrea Gnassi, un "amico". Ma dopo la pandemia "si cambia pagina, abbiamo davanti una città da rilanciare", ha annunciato, mettendo al primo posto la rigenerazione urbana delle periferie, e poi le energie rinnovabili e gli strumenti urbanistici a favore delle strutture ricettive. "Mi definisco un amministratore da strada", ha voluto sottolineare.

In una intervista Il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, preferisce evitare le primarie del centrosinistra per la guida della città. Nel contesto pandemico, organizzare le primarie "lo trovo un grande rischio".