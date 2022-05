Rimini: sbanda improvvisamente e colpisce 3 auto, poi si ribalta. Via Tripoli chiusa

Un uomo stava percorrendo via Tripoli, a Rimini, a bordo di una Polo, direzione mare; quando proprio di fronte alla gelateria Marselli ha girato improvvisamente a sinistra, sembra a causa di un malore, colpendo tre auto parcheggiate davanti al locale e finendo per ribaltarsi con la sua Volkswagen. Erano circa le 19 di domenica. Per liberare l'uomo è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco mentre la Polizia Locale è intervenuta con diverse pattuglie per chiudere un paio di ore il tratto di strada e consentire il soccorso, dal momento che l'auto ha cappottato proprio in mezzo alla carreggiata.

L'uomo, un 55 enne straniero ma residente a Rimini, è stato poi preso in consegna dal 118 e portato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Traffico fortemente rallentato nelle due direzioni, vista anche la concomitanza della giornata di festa e dell'afflusso di turisti a Rimini.

