CONTROLLI A PASQUA Rimini: scambiavano scontrini nel supermercato, 170 euro di spesa pagata meno di 7 euro

È una stata una Pasqua tutto sommato tranquilla quella delle forze dell'ordine impegnate nelle attività di verifica del contenimento per l'emergenza Covid-19. Sabato 11 aprile, i Carabinieri della Stazione Rimini Porto hanno arrestato in flagranza due cittadine moldave, di 42 e 28 anni, da tempo residenti nel riminese. Le due donne sono state scoperte dopo aver sostituito lo scontrino di alcuni prodotti con altri dal costo inferiore, all'interno di un supermercato di Via della Fiera. In pratica aveva pagato poco meno di 7 euro per una spesa dal valore di circa 170 euro, tramite la cassa automatica. Dichiarate in stato di arresto, le due sono state rimesse in libertà secondo le disposizioni dettate dall’attuale emergenza sanitaria. Deferite poi, per resistenza a pubblico ufficiale, due donne che hanno offeso i militari dopo essere state controllate. Sono state inoltre elevate 27 sanzioni amministrative nei confronti di persone che, senza alcun giustificato motivo, si sono allontanate dalle proprie abitazioni per fare una passeggiata.



