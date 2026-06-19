Rimini, scatta il divieto di consumo di alcol nelle vie del centro

Da domani, sabato 20 giugno, scatta il divieto di consumo di alcol nelle aree pubbliche del centro storico di Rimini: l'ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Jamil Sadegholvaad, valida fino al 31 gennaio 2027, ripropone uno strumento già adottato negli anni scorsi per rafforzare l'azione di controllo della Polizia Locale contro i fenomeni di inciviltà e aggressività legati all'abuso di bevande alcoliche.

Il divieto riguarda il consumo di alcolici di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, 24 ore su 24, all'interno di un perimetro che comprende Via Savonarola, Via Graziani, Piazzale Cesare Battisti con i giardini lato ferrovia, Via Dante Alighieri, il tratto di Via Roma tra Via Dante Alighieri e Via Bastioni Orientali — inclusa l'area parcheggio Metromare —, Largo Martiri d'Ungheria, parco A. Cervi, Via Bastioni Orientali, Largo Giulio Cesare, Largo Unità d'Italia e le vie di Circonvallazione Meridionale, Occidentale e Settentrionale.

Restano escluse le superfici di somministrazione autorizzate, i dehors e le aree di manifestazioni autorizzate. Per chi viola il divieto è prevista una sanzione amministrativa di 50 euro, con l'obbligo di conferire immediatamente la bottiglia o il contenitore negli appositi cassonetti per i rifiuti. In caso di mancata adesione, è previsto il sequestro dell'oggetto seduta stante, dopo averlo svuotato del liquido contenuto.

“Riproponiamo uno strumento – sottolinea l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini – che negli anni passati ci ha portato buoni riscontri in termini di deterrenza dei fenomeni legati al contrasto dell’abuso di alcol. All’entrata in vigore dell’ordinanza corrisponderà una pianificazione immediatamente operativa dei controlli da parte della Polizia Locale per l’attuazione di quanto previsto dal dispositivo”.













