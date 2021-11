QUALITÀ DELL'ARIA Rimini: scattano le misure emergenziali per limitare l'inquinamento

Rimini: scattano le misure emergenziali per limitare l'inquinamento.

Superati in un giorno, i valori limite di polveri sottili PM10 e Rimini corre ai ripari. Da oggi sul territorio provinciale entrano in vigore le misure emergenziali, fino a lunedì, per contenere l'inquinamento atmosferico: dall'ampliamento delle limitazioni - dalle ore 8,30 alle ore 18,30 - a tutti i veicoli diesel Euro 4; all'obbligo di riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case) e ancora il divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo. Vietato lasciare il motore acceso in sosta e divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: