Rimini: scattano le misure emergenziali per ridurre inquinamento atmosferico

Entrano in vigore da oggi 20 febbraio e fino al successivo giorno di controllo, (22 febbraio) le misure emergenziali per contrastare l'inquinamento a Rimini: con divieto di circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a tutti i veicoli diesel Euro 4. Obbligo di riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali ( fino a 19°). C'è inoltre il divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, Vietata inoltre ogni combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, così come lo spargimento di liquami zootecnici. Saranno inoltre potenziati i controlli sui veicoli circolanti. Con il prossimo bollettino, la cui emissione è prevista per lunedì 22 febbraio 2021, ARPAE comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento dell'allerta.