Rimini scende nella classifica della qualità della vita, brilla nel turismo

Rimini registra un calo significativo nella classifica sulla qualità della vita stilata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, scivolando dal 21° al 33° posto rispetto al 2023.

I principali elementi critici riguardano la criminalità e la sicurezza, dimensioni in cui la provincia occupa l’ultimo posto nella classifica stilata. Questo dato riflette una percezione di vulnerabilità che penalizza il territorio in un’analisi basata su nove parametri, tra cui affari e lavoro, ambiente, istruzione, reddito e turismo. Nonostante queste difficoltà, Rimini eccelle nel settore turistico, guadagnandosi il secondo posto a livello nazionale, preceduta solo da Bolzano.

A livello nazionale, la classifica 2024 vede al vertice Milano, seguita da Bolzano e Monza e della Brianza, grazie alla capacità di combinare sviluppo economico, infrastrutture e benessere sociale. In coda, invece, figurano province del Sud come Caltanissetta, Reggio Calabria e Agrigento, penalizzate da criticità diffuse in diversi ambiti.