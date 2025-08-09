Rimini, sciopero dei marinai di salvataggio: "Vogliamo più sicurezza e dignità"

“Il salvataggio è un diritto per i bagnanti e un dovere per i marinai preposti lungo le spiagge della Riviera”. È lo slogan degli scioperanti. La protesta nasce da un'ordinanza regionale che impone loro di restare in servizio anche durante la pausa pranzo ma su turni alternati. Queste le motivazioni dello sciopero sulla battigia dell'intera provincia di Rimini, da Cattolica a Bellaria. Sciopero targato Cgil.

"Non garantiscono la sicurezza né nostra né dei bagnanti - sottolinea uno scioperante -. Non ci sono i tempi di intervento in sicurezza. Il moscone non ci permette di lavorare con efficienza con queste regole della pausa alternata".

Sullo scontro con la prefettura, accusata da loro di aver precettato lo sciopero e costretta a precisare che la richiesta si limitava alla garanzia del servizio essenziale, un'altra scioperante attacca: "I marinai di salvataggio sono nelle torrette perché lo sciopero è stato precettato. Quindi noi di fatto abbiamo avuto il divieto di assentarci dal lavoro. C'è stato tolto un diritto fondamentale del lavoratore. Noi non possiamo scioperare, nonostante siano i proprietari delle concessioni ad avere l'obbligo di garantire il servizio pubblico essenziale".

È stata dunque eliminata la pausa del servizio nelle ore centrali della giornata, ossia dalle 12:30 alle 14:30, usate anche per il pranzo, garantendo un presidio dimezzato, lasciando di volta in volta al collega uno specchio di mare da monitorare largo 300 metri, quando le torrette si trovano ogni 150 metri. Una misura considerata pericolosa dagli addetti ai lavori e dai sindacati.



Nel video le interviste agli scioperanti

