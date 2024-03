RIMINI Rimini, scippa una escort in strada, arrestato 44enne Eseguita dai carabinieri un'ordinanza di custodia cautelare

Alla guida di un'auto, aveva affiancato una donna per strada e le aveva scippato la borsa. Nella fuga poi l'aveva trascinata sull'asfalto per alcuni metri. La donna non si era persa d'animo e aveva inseguito il rapinatore fotografando la targa e dando un indizio importate al 112. Gli inquirenti dei carabinieri di Rimini sono quindi risaliti ad un 44enne originario di San Giovanni Rotondo che ieri è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, Raffaele Deflorio, su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Secondo le indagini, il 44enne, difeso dall'avvocato Marco Ferri, sarebbe stato riconosciuto dalla vittima dello scippo, avvenuto lo scorso 12 marzo, perché la donna, escort di professione, aveva passato del tempo in sua compagnia.

