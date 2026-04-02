Rimini, scolaresca ospitata in hotel chiuso ma ancora operativo e senza registrazione degli ospiti: denunciato il titolare

La Polizia di Stato di Rimini ha denunciato in stato di libertà il titolare di due strutture alberghiere per gravi violazioni emerse durante i controlli sulle attività ricettive e sulla registrazione degli ospiti.

Gli accertamenti, condotti dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa, hanno riguardato una struttura stagionale che avrebbe dovuto cessare l’attività alla fine di ottobre 2025 ma che risultava ancora operativa. All’interno dell’hotel è stata trovata una scolaresca composta da circa 50 bambini delle scuole elementari.

Dalle verifiche è emerso che i minori erano stati sistemati nella struttura stagionale, non in regola e priva di autorizzazioni attive, senza che la loro presenza fosse comunicata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, come previsto dalla normativa.

Il titolare disponeva anche di un secondo albergo con licenza annuale, ma non avrebbe registrato gli ospiti neppure in quella struttura.

Ulteriori controlli hanno evidenziato l’assenza delle credenziali per l’accesso al portale “Alloggiati Web” e gravi carenze sul fronte della sicurezza, tra cui la mancata manutenzione dei dispositivi antincendio, come estintori, manichette e porte tagliafuoco.

Per questi motivi l’imprenditore è stato denunciato per violazione dell’articolo 109 del T.U.L.P.S. e del D.Lgs. 81/08.

Inoltre, per aver mantenuto aperta la struttura per circa quattro mesi oltre il periodo consentito, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 7mila euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il sistema messo in atto possa configurare anche ipotesi di evasione fiscale ai danni dello Stato e del Comune.











