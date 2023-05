Rimini: scontro auto moto sulla via Emilia, 45enne agli 'Infermi' [fotogallery]

Brutto incidente, nel tardo pomeriggio, sulla via Emilia, all'altezza del civico 388 di Santa Giustina. Una vettura si stava immettendo da una strada laterale, su quella principale in direzione Rimini Santarcangelo, quando si è scontrata con una moto di grossa cilindrata che stava percorrendo la via Emilia nella stessa direzione. Il centauro è finito a terra e si è temuto per le sua condizioni, tanto che il 118 giunto sul posto ha allertato l'elisoccorso.

L'uomo, del 1977 del posto, era cosciente e per lui una prognosi di media gravità da parte dei sanitari giunti in ambulanza, che lo hanno portato all'Ospedale Infermi di Rimini. Sul posto due pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e accertare eventuali responsabilità, mentre la Polizia Locale è stata impegnata a regolamentare il traffico. La strada è stata chiusa per consentire il soccorso e i rilievi: si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni, smaltite poi dal senso unico alternato.