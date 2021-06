Rimini: scontro auto-scooter in viale Regina Margherita; due giovani trasportati al Bufalini

Le immagini dei rilievi

Incidente a Rivazzurra di Rimini, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione una utilitaria Toyota stava procedendo lungo viale Regina Margherita in direzione di Rimini, quando, all'altezza di via Catania, ha impattato, durante la svolta a sinitra, uno scooter che proveniva dalla direzione opposta. Inevitabile l'impatto che ha sbalzato i due giovani a bordo dello scooter contro il parabrezza dell'auto prima di finire sull'asfalto. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Per uno dei due il trasporto è avvenuto con l'elisoccorso partito da Ravenna. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la Polizia locale per gestire il traffico ed effettuare i rilievi.