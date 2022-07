Rimini: scontro davanti all'Ospedale, centauro al Bufalini

Grave incidente venerdì mattina in via Settembrini, a Rimini, proprio di fronte all'ospedale Infermi. Una Punto condotta da una coppia anziana, stava procedendo in direzione Ravenna quando, all'altezza dell'ingresso del nosocomio ha svoltato a sinistra nella strada a due corsie, manovra non consentita in quel tratto nel quale è presente la linea continua. Nella stessa direzione, sulla corsia di sorpasso, stava arrivando una Yamaha di grossa cilindrata che non ha potuto evitarla e si è schiantata contro la fiancata destra della vettura. Il centauro ha fatto un volo di alcuni metri, mentre la moto si è ribaltata finendo ruote all'aria.

L'uomo è stato soccorso dal 118, dopodiché vista la gravità dei traumi, è stato allertato l'elisoccorso che lo ha trasportato al Bufalini di Cesena in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale, che ha chiuso per alcuni minuti le due corsie di destra.