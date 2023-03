CRONACA. Rimini: scontro fra due auto sulla SS16

Rimini: scontro fra due auto sulla SS16.

Incidente in mattinata, attorno alle 9:30 a Rimini, fra Via Costantinopoli. Secondo le prime ricostruzioni una Renault Captur si stava immettendo da Via Costantinopoli sulla SS16 e avrebbe tamponato un'Alfa che stava procedendo sulla Statale. Probabilmente il mancato rispetto della precedenza all'origine del sinistro. Sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi e la gestione del traffico. Nella mattinata si sono formate lunghe code e deviazioni di percorso nella zona. Intervenuti anche i sanitari del 118 per precauzione, ma non è stato necessario il trasporto all'ospedale per nessuna delle persone coinvolte dato che non ci sono state conseguenze gravi.

Foto Gallery Rilievi dell'incidente

