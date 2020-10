Rimini: scontro fra quattro veicoli all'incrocio con la SS16. Distrutto un semaforo

Ieri sera, attorno alle 21, uno scontro ha coinvolto quattro veicoli a Rimini, nell'incrocio in prossimità di Villaggio Primo Maggio. Una Peugeot proveniva da Via Coriano in direzione Rimini quando si è scontrata con una Volkswagen Polo che procedeva sulla SS16 in direzione Ravenna. Nell'impatto colpiti anche due veicoli che stavano su via Flaminia. Uno di questi, con l'urto, si è scontrato contro il semaforo, rompendolo. Tutti i semafori dell'incrocio, per un malfunzionamento, non erano attivi al momento dell'incidente. Intervenuta la Polizia Stradale di Rimini e il Pronto Soccorso, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per i guidatori.